Quem matou Jeferson? Vendedor foi executado a tiros em Taubaté

O vendedor de carros Jeferson de Jesus Alvim Luiz, de 43 anos, morreu após ser baleado nas costas na manhã de quarta-feira (8), na rua Campinas, no bairro Água Quente, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 11h, em uma casa em obras. O autor do crime ainda não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jeferson estava no local acompanhando o pedreiro, quando foi surpreendida por um homem armado.