Quem matou Jeferson? Vendedor foi executado a tiros em Taubaté

O vendedor de carros Jeferson de Jesus Alvim Luiz, de 43 anos, morreu após ser baleado nas costas na manhã de quarta-feira (8), na rua Campinas, no bairro Água Quente, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 11h, em uma casa em obras. O autor do crime ainda não foi identificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, Jeferson estava no local acompanhando o pedreiro, quando foi surpreendida por um homem armado.
O assassino -- descrito como sendo um homem magro, com cerca de 1,70 metro de altura, vestindo blusa de frio cinza com capuz, calça jeans, luvas pretas e uma touca ninja preta cobrindo o rosto -- entrou pelo portão principal, foi até os fundos da residência e atirou contra Jeferson, que estava de costas.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima ainda com vida e a encaminhou ao Hospital Regional de Taubaté, onde passou por cirurgia. No entanto, segundo informações da Polícia Civil, Jeferson não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.
Testemunhas relataram que Jeferson era proprietário do imóvel e não tinha desavenças conhecidas. O filho da vítima afirmou aos policiais que desconhece qualquer motivo que possa ter levado ao crime.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local. A residência não possui câmeras de segurança, mas a Polícia Civil deve buscar imagens em imóveis vizinhos que possam auxiliar na investigação.
O caso foi registrado como homicídio consumado no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté e será investigado pelo 3º Distrito Policial, responsável pela área.