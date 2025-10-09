09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE

Vídeo mostra colisão entre carros na região sul de São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Carros colidiram em via da região sul de São José
Carros colidiram em via da região sul de São José

Vídeo mostra a colisão entre dois carros na região sul de São José dos Campos, na tarde de terça-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 17h, no cruzamento das ruas Caravelas com Salvador Lahoz, mobilizando moradores no Jardim Vale do Sol.

Imagens enviadas à reportagem mostram o momento em que o motorista de um Chevrolet Corsa tenta cruzar a via e acaba sendo atingido por outro veículo, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, os automóveis perderam o controle e um deles chegou a bater no muro de uma casa na esquina.

