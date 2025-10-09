Vídeo mostra colisão entre carros na região sul de São José; VEJA

Vídeo mostra a colisão entre dois carros na região sul de São José dos Campos, na tarde de terça-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 17h, no cruzamento das ruas Caravelas com Salvador Lahoz, mobilizando moradores no Jardim Vale do Sol.

Imagens enviadas à reportagem mostram o momento em que o motorista de um Chevrolet Corsa tenta cruzar a via e acaba sendo atingido por outro veículo, que seguia no sentido contrário.