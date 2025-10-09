Sesi tem 114 vagas gratuitas para EJA e EJA Profissionalizante

O SESI-SP está com 114 vagas gratuitas abertas para a Nova EJA (Educação de Jovens e Adultos) e a EJA Profissionalizante nas unidades de São José dos Campos e Jacareí. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até domingo (12), exclusivamente pelo site do Sesi-SP. O início das aulas está previsto para 14 de outubro.

Os programas são ideais para pessoas que não concluíram a Educação Básica e desejam retomar os estudos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp