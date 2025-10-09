Sesi tem 114 vagas gratuitas para EJA e EJA Profissionalizante

O SESI-SP está com 114 vagas gratuitas abertas para a Nova EJA (Educação de Jovens e Adultos) e a EJA Profissionalizante nas unidades de São José dos Campos e Jacareí. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até domingo (12), exclusivamente pelo site do Sesi-SP. O início das aulas está previsto para 14 de outubro.
Os programas são ideais para pessoas que não concluíram a Educação Básica e desejam retomar os estudos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Nova EJA abrange tanto o Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) quanto o Ensino Médio. A EJA Profissionalizante, realizada em parceria com o Senai-SP, oferece o diferencial de permitir que o estudante curse a Educação Básica e obtenha formação profissional ao mesmo tempo.
Os cursos profissionalizantes incluem áreas como almoxarife, assistente de rh, costureiro sob medida, inspetor de qualidade e operador de computador. A duração máxima é de até 12 meses, variando conforme a escolaridade de cada aluno. A metodologia é semipresencial, oferecendo flexibilidade com 80% das atividades a distância e 20% de encontros presenciais. Um destaque é o Reconhecimento de Saberes, que avalia conhecimentos prévios para, se for o caso, reduzir o tempo de conclusão.
As vagas são voltadas para jovens e adultos a partir de 15 anos (para o Ensino Fundamental) e 18 anos (para o Ensino Médio). Um benefício adicional para os matriculados é o acesso livre às instalações de lazer dos CATs (Centros de Atividades) do Sesi-SP em todo o estado.