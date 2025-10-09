09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

Veículo pega fogo na região leste de São José e fecha avenida

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro foi consumido pelo fogo
Carro foi consumido pelo fogo

Um veículo pegou fogo na manhã desta quinta-feira (9) na avenida Tancredo Neves, na região leste de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros veículos ou imóveis próximos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há registro de feridos.

O trânsito ficou lento nas proximidades por conta da ocorrência, e motoristas que passam pela via são orientados a redobrar a atenção.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários