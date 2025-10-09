Veículo pega fogo na região leste de São José e fecha avenida

Um veículo pegou fogo na manhã desta quinta-feira (9) na avenida Tancredo Neves, na região leste de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros veículos ou imóveis próximos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há registro de feridos.