'Fé Caiçara': Mural artístico ganha destaque em Caraguatatuba

O artista visual Maurício Kaschel concluiu a pintura de um mural público na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. O trabalho recebeu o nome de "Fé Caiçara" e representa equilíbrio e respeito às diferenças, retratando simbolicamente o homem europeu e o africano com o brasileiro no centro.
A obra, iniciada em setembro, já concluída, será oficialmente inaugurada no sábado (11), às 18h30, porém já tem atraído a atenção do público. A arte faz parte de um projeto maior, idealizado por Maurício, que une muralismo, cinema e debates com o objetivo de fortalecer a identidade caiçara.
O evento de inauguração contará com a participação do grupo de dança circular Onduladança, em celebração às tradições e à espiritualidade caiçara. Mais cedo, às 16h30, o MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba) recebe a exibição do documentário “Fé Caiçara”, seguida de uma roda de conversa com o artista. As atividades são gratuitas.
O mural está localizado na Av. Dr. Aldino Schiavi (altura do nº 690). Já o MACC fica na Praça Dr. Cândido Motta, 72 - Centro.