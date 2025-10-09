09 de outubro de 2025
Bombeiros capturam cobra de grande porte dentro de casa na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Resgate dos bombeiros
Resgate dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quinta-feira (9), por volta de 6h30, para capturar uma cobra de grande porte que apareceu no interior de uma residência no bairro da Almada, em Ubatuba.

Segundo a corporação, tratava-se de uma cobra caninana, espécie muito comum na região. A equipe realizou a captura e a remoção do animal com segurança.

A cobra foi levada para um local adequado e devolvida ao seu habitat. Não houve vítimas.

