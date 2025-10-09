DUTRA: RioSP apresenta projeto para construir Caminho do Romeiro

A concessionária RioSP apresentou à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) uma proposta técnica para a construção de um caminho seguro destinado aos romeiros que percorrem a Via Dutra, partindo de São Paulo, em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

Atualmente, a proposta está em fase de avaliação pela ANTT, em um esforço conjunto para oferecer mais segurança aos romeiros, especialmente durante o período das celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em outubro. O trabalho é desenvolvido pela concessionária e pela ANTT.