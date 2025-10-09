DUTRA: RioSP apresenta projeto para construir Caminho do Romeiro

A concessionária RioSP apresentou à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) uma proposta técnica para a construção de um caminho seguro destinado aos romeiros que percorrem a Via Dutra, partindo de São Paulo, em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
Atualmente, a proposta está em fase de avaliação pela ANTT, em um esforço conjunto para oferecer mais segurança aos romeiros, especialmente durante o período das celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em outubro. O trabalho é desenvolvido pela concessionária e pela ANTT.
A proposta, que contempla o trajeto entre Arujá e Aparecida, com cerca de 134 km de extensão, é fruto da preocupação com a segurança viária e o acolhimento aos milhares de fiéis que, anualmente, realizam a tradicional peregrinação.
Segundo a RioSP, a proposta ainda está em fase inicial e depende de autorização da agência reguladora para que possa avançar para etapas técnicas mais detalhadas, como o desenvolvimento do projeto funcional e a análise de viabilidade econômica.
Paralelamente à proposta técnica, a RioSP realiza este ano o projeto Romaria Segura 2025, com ações voltadas à proteção e orientação dos romeiros que seguem pela Via Dutra.
Entre os dias 6 e 12 de outubro, foram instaladas 23 tendas de apoio em pontos estratégicos da rodovia, entre Arujá e Aparecida e entre Resende (RJ) e Aparecida, funcionando 24 horas por dia.
Nesses locais, os romeiros recebem orientações de segurança viária, kits com coletes e fitas refletivas, água, além de acesso a banheiros e totens para recarga de celulares.
A concessionária também realiza ações de conscientização em postos de serviço e praças de pedágio, distribui folhetos informativos em igrejas e paróquias e divulga mensagens de alerta nos Painéis de Mensagens Variáveis ao longo da rodovia.
A Rota da Luz, alternativa reconhecida pelo Santuário Nacional por oferecer menor tráfego e contato com a natureza, também conta com tendas de apoio e distribuição de kits de segurança.