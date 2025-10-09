Aparecida: 450 mil visitantes e R$ 168 mi de movimento no feriado

Levantamento do Ciet (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, aponta que são esperados 450 mil visitantes durante a Festa da Padroeira em Aparecida neste ano, de 3 a 12 de outubro.

A maior concentração de visitantes ocorre aos finais de semana, quando chegam à cidade em torno de 150 mil pessoas, de acordo com dados da Prefeitura de Aparecida. Em média, esses visitantes permanecem de três a quatro dias.