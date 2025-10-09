Obras da Hitachi avançam em Pinda; terraplanagem em fase final

Com os trabalhos de terraplanagem em fase final, a construção da unidade da Hitachi Energy em Pindamonhangaba segue o cronograma, com previsão de iniciar a produção de transformadores em 2028. A construção, no terreno de 800 mil m², localizado no km 85 da Rodovia Presidente Dutra, já está recebendo máquinas de perfuração modular para iniciar os serviços de fundação.
A fábrica representa um investimento de aproximadamente US$ 160 milhões e é vista pela empresa como um passo estratégico para sua liderança global em transição energética.
A unidade foi projetada para obter a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que atesta projetos sustentáveis e de alto desempenho ambiental.
Pindamonhangaba foi escolhida para sediar a unidade de forma estratégica devido à sua localização entre São Paulo e Rio de Janeiro, à proximidade de portos e por reunir todas as condições de infraestrutura. A Prefeitura concedeu benefícios como isenção de IPTU e ISS por 15 anos para facilitar a instalação.
O projeto prevê a geração de 450 empregos diretos e 1.800 indiretos representando avanço econômico para a região.