09 de outubro de 2025
INVESTIMENTO

Obras da Hitachi avançam em Pinda; terraplanagem em fase final

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Hitachi Eneregy deve começar a operar em 2028 em Pindamonhangaba
Com os trabalhos de terraplanagem em fase final, a construção da unidade da Hitachi Energy em Pindamonhangaba segue o cronograma, com previsão de iniciar a produção de transformadores em 2028.  A construção, no terreno de 800 mil m², localizado no km 85 da Rodovia Presidente Dutra, já está recebendo máquinas de perfuração modular para iniciar os serviços de fundação.

A fábrica representa um investimento de aproximadamente US$ 160 milhões e é vista pela empresa como um passo estratégico para sua liderança global em transição energética.

A unidade foi projetada para obter a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que atesta projetos sustentáveis e de alto desempenho ambiental.

Pindamonhangaba foi escolhida para sediar a unidade de forma estratégica devido à sua localização entre São Paulo e Rio de Janeiro, à proximidade de portos e por reunir todas as condições de infraestrutura. A Prefeitura concedeu benefícios como isenção de IPTU e ISS por 15 anos para facilitar a instalação.

O projeto prevê a geração de 450 empregos diretos e 1.800 indiretos representando avanço econômico para a região.

