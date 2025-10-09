SJC: Mulher é presa e marido foge após furto em loja de material

Uma mulher foi presa em flagrante e o marido conseguiu fugir após um furto em loja de material de construção de São José dos Campos, localizada na avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, na noite de quarta-feira (8).
Segundo o boletim de ocorrência, o casal já era conhecido dos seguranças por repetirem um mesmo modus operandi: encher o carrinho com mercadorias, passar pelo caixa destinado a idosos sem pagar e deixar o carrinho em ponto estratégico, enquanto o outro buscava um atendente para “tirar dúvidas” e distraí-lo.
Na sequência, um deles saía com os produtos sem quitação. As câmeras internas flagraram toda a dinâmica da noite desta quarta. Os itens são avaliados em R$ 4,2 mil.
De acordo com o registro policial, os seguranças abordaram o homem, de 44 anos, no momento em que ele levava o carrinho para o estacionamento. A mulher, de 39 anos, se aproximou e alegou que teria pago e que as notas fiscais estariam com a mãe — o que não foi comprovado. Enquanto a situação era verificada, o homem entrou no carro do casal e fugiu. A Polícia Militar foi acionada e conduziu a mulher ao Plantão Policial.
A loja apresentou fotos, notas e auto de exibição/apreensão com a relação dos produtos, avaliados em R$ 4.626. Entre os materiais, havia ferramentas, elétricos e itens de casa.
Com base nas imagens, depoimentos e apreensões, a Polícia Civil lavrou auto de prisão em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas. O boletim ressalta que a consumação do crime se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por instantes. O homem não foi localizado até a emissão do BO e segue procurado.
O documento aponta que o casal percorreu vários setores, ocultou os itens no carrinho e executou a mesma estratégia já observada em outras ocasiões. As imagens do circuito interno teriam contradito a versão defensiva apresentada na delegacia — de que pretendiam pagar ou trocar produtos — e corroboraram a narrativa dos seguranças e do representante da loja.
A mulher passará por audiência de custódia (precedida de exame cautelar) e o inquérito prossegue para identificar e prender o comparsa, além de juntar laudos e perícias das mídias. A loja de material de construção de São José dos Campos, listada como vítima, formalizou a representação e apresentou a documentação dos itens.