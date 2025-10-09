SJC: Mulher é presa e marido foge após furto em loja de material

Uma mulher foi presa em flagrante e o marido conseguiu fugir após um furto em loja de material de construção de São José dos Campos, localizada na avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, na noite de quarta-feira (8).

Segundo o boletim de ocorrência, o casal já era conhecido dos seguranças por repetirem um mesmo modus operandi: encher o carrinho com mercadorias, passar pelo caixa destinado a idosos sem pagar e deixar o carrinho em ponto estratégico, enquanto o outro buscava um atendente para “tirar dúvidas” e distraí-lo.