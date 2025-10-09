Potim tem vagas de estágio de nível superior e técnico

A Prefeitura Municipal de Potim deu início ao processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários, buscando estudantes de níveis Superior e Técnico para diversas áreas da administração pública. Ao todo, a administração possui 104 posições a serem preenchidas conforme a demanda municipal. A bolsa-auxílio tem valor mensal de R$ 1.000.
Entre as principais áreas de Nível Superior estão Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Comunicação Social, Informática, Letras e diversas Engenharias (Ambiental, Civil, Elétrica, Química, Produção, Materiais e do Trabalho), além de Administração.
Para os candidatos de Nível Superior, a participação é permitida a partir do 2º semestre do curso. Já os estudantes de Nível Técnico podem concorrer a vagas como Técnico em Administração, Enfermagem, Informática, Logística, Nutrição e Segurança do Trabalho, com exigência mínima a partir do 1º semestre.
O período de inscrição e preenchimento do questionário para análise curricular começou na quarta-feira (8) e se encerra ao meio-dia da próxima quarta-feira (15). A publicação da classificação provisória está prevista para 30 de outubro de 2025, e o resultado definitivo será divulgado em 04 de novembro de 2025, após o prazo de recurso. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial da Prefeitura.