Potim tem vagas de estágio de nível superior e técnico

A Prefeitura Municipal de Potim deu início ao processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários, buscando estudantes de níveis Superior e Técnico para diversas áreas da administração pública. Ao todo, a administração possui 104 posições a serem preenchidas conforme a demanda municipal. A bolsa-auxílio tem valor mensal de R$ 1.000.

Entre as principais áreas de Nível Superior estão Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Comunicação Social, Informática, Letras e diversas Engenharias (Ambiental, Civil, Elétrica, Química, Produção, Materiais e do Trabalho), além de Administração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp