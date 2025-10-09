VALE: Pedestre tem ‘corpo destruído’ após atropelamento na Dutra

Um pedestre ficou com o “corpo destruído” e morreu após ser atropelado por veículos de grande porte na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, na noite de quarta-feira (8).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 55 da Via Dutra, em Lorena, por volta de 20h40.
“O corpo foi destruído por múltiplas passagens de veículos de grande porte”, informou a PRF.
Segundo a corporação, a vítima não tinha documentação e não foi possível identificar o atropelado, em razão do estado do corpo. O atropelamento ocorreu com a vítima sobre a faixa da esquerda.
A PRF informou que o teste de alcoolemia do motorista deu negativo para a ingestão de álcool. O local é de baixa visibilidade, sem iluminação no trecho.
Ainda segundo a PRF, não havia nenhum vestígio de que a vítima fosse romeiro. A perícia técnica foi acionada e a ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Lorena. A vítima não foi identificada. A Polícia Civil ficou responsável pela identificação e investigação.