VALE: Pedestre tem ‘corpo destruído’ após atropelamento na Dutra

Um pedestre ficou com o “corpo destruído” e morreu após ser atropelado por veículos de grande porte na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, na noite de quarta-feira (8).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 55 da Via Dutra, em Lorena, por volta de 20h40.