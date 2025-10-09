Defesa Civil atende 42 ocorrências com árvores em São Sebastião

A Defesa Civil de São Sebastião realizou 141 atendimentos durante o mês de setembro. Entre as ocorrências, o risco e a queda de árvores representaram 42 atendimentos, principalmente por conta dos fortes ventos na região, o que ocasionou problemas em vias públicas, residências e fiação elétrica.
Ao todo, 61 visitas técnicas tiveram a participação de engenheiros e agentes, envolvendo avaliações estruturais, geológicas, hidrológicas e arbóreas.
Foram realizados 26 monitoramentos preventivos em áreas de risco mapeadas pelo PMRR (Plano Municipal de Redução de Risco).
As intervenções mais frequentes foram: quedas de árvores (39), manejo de animais silvestres (11), fogo em mato (2) e apoio marítimo (2).
O órgão atende pelo telefone 199 em casos de emergência.