Defesa Civil atende 42 ocorrências com árvores em São Sebastião

A Defesa Civil de São Sebastião realizou 141 atendimentos durante o mês de setembro. Entre as ocorrências, o risco e a queda de árvores representaram 42 atendimentos, principalmente por conta dos fortes ventos na região, o que ocasionou problemas em vias públicas, residências e fiação elétrica.

Ao todo, 61 visitas técnicas tiveram a participação de engenheiros e agentes, envolvendo avaliações estruturais, geológicas, hidrológicas e arbóreas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp