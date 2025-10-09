09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Defesa Civil atende 42 ocorrências com árvores em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Defesa Civil foi acionada para situações de risco com árvores em São Sebastião
Defesa Civil foi acionada para situações de risco com árvores em São Sebastião

A Defesa Civil de São Sebastião realizou 141 atendimentos durante o mês de setembro. Entre as ocorrências, o risco e a queda de árvores representaram 42 atendimentos, principalmente por conta dos fortes ventos na região, o que ocasionou problemas em vias públicas, residências e fiação elétrica.

Ao todo, 61 visitas técnicas tiveram a participação de engenheiros e agentes, envolvendo avaliações estruturais, geológicas, hidrológicas e arbóreas.

Foram realizados 26 monitoramentos preventivos em áreas de risco mapeadas pelo PMRR (Plano Municipal de Redução de Risco).

As intervenções mais frequentes foram: quedas de árvores (39), manejo de animais silvestres (11), fogo em mato (2) e apoio marítimo (2).

O órgão atende pelo telefone 199 em casos de emergência.

