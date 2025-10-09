Caçapava cria a Patrulha Maria da Penha para combate a violência

Em Caçapava, será instituído o Programa "Patrulha Maria da Penha", com foco em segurança e apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. O programa será executado pela GCM (Guarda Civil Municipal), com uma atuação de caráter preventivo e comunitário.

A Patrulha será coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa e Mobilidade Urbana, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social, e terá como objetivo principal monitorar o cumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas pelo Poder Judiciário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp