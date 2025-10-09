09 de outubro de 2025
RECEPTAÇÃO

Homem é preso dirigindo carro roubado e com placa falsa na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso por policiais militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Lorena, na noite de quarta-feira (8).

Durante abordagem da equipe em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, verificou-se que ele conduzia um veículo produto de roubo em São Paulo. Foi constatado emplacamento divergente e confirmada a origem ilícita após verificação dos sinais de identificação.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso pela prática de receptação e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

