Homem é preso dirigindo carro roubado e com placa falsa na região

Um homem foi preso por policiais militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Lorena, na noite de quarta-feira (8).

Durante abordagem da equipe em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, verificou-se que ele conduzia um veículo produto de roubo em São Paulo. Foi constatado emplacamento divergente e confirmada a origem ilícita após verificação dos sinais de identificação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp