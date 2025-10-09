Maristela Colucci lança livro de fotos históricas de Ilhabela

O MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba) receberá a pesquisadora e fotógrafa Maristela Colucci para o lançamento de seu livro "Villa Bella – Memória Iconográfica de uma bela ilha (Ilhabela 1900 – 1980)". O evento ocorre no sábado (11), às 16h, na sede do museu (Praça Dr. Cândido Motta, nº 72, Centro) e a entrada é gratuita.
A obra, que é a primeira a reunir fotografias históricas da cidade com relatos de moradores, é um livro-objeto composto por dois cadernos de texto e mais de 50 fotos, além de 26 cartões-postais. A edição é bilíngue (português e inglês). A edição tem tiragem de 800 exemplares e é fruto de uma pesquisa histórica e depoimentos coletados por Maristela Colucci, que é moradora de Ilhabela há 20 anos. Textos da jornalista Camila Prado e do curador Rubens Fernandes Junior complementam a obra.
A intenção da autora é preservar e difundir a memória coletiva de Ilhabela; por isso, no evento haverá a distribuição de exemplares gratuitamente.
O livro tem financiamento da Prefeitura Municipal de Ilhabela, pela Secretaria de Cultura, através do PEC (Programa de Estímulo à Cultura), e é editado pela Grão Editora.