URGENTE: Veículo de carga pega fogo na Dutra em São José

Um veículo de carga pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (9). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo pegou fogo na altura do km 135, na pista sentido São Paulo, e provocou a interdição das duas faixas da rodovia.
“Veículo de carga carregado com bobinas de aço incendiando. Bombeiros pelo local”, informou a PRF. Em razão do atendimento à ocorrência, o trânsito foi desviado para a pista marginal da Via Dutra. Por volta das 6h38, a faixa 1 foi liberada.
Segundo a PRF, por volta de 05h30, um caminhão Volvo/Fh 400 4X2T deslocava-se pela Via Dutra quando o condutor percebeu fumaça na roda dianteira e parou o veículo fora do acostamento, num recuo no km 134,4, na pista sul. Nesse momento, o fogo começou a tomar conta do cavalo trator e iniciou o incêndio.
Equipe da PRF estava em ronda no mesmo sentido e chegou ao local minutos após o início do incêndio, sendo necessário o bloqueio total da rodovia para segurança dos usuários e romeiros que passavam pelo local.
A concessionária RioSP e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local. Os bombeiros conseguiram conter o fogo e apagar as chamas. O caminhão transportava bobinas de aço e permanece às margens da rodovia aguardando meios para retirada.
A rodovia ficou bloqueada por alguns minutos, segundo a PRF, que sinalizou o local e realizou o desvio do fluxo da rodovia para uma via local, enquanto o fogo era combatido. Houve congestionamento de aproximadamente 5 km devido ao horário de alto fluxo de veículos.
A rodovia foi totalmente liberada às 6h48, permanecendo a equipe no local até as 07h30, orientando o trânsito. Não houve vítimas no incidente.