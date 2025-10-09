09 de outubro de 2025
INCÊNDIO

URGENTE: Veículo de carga pega fogo na Dutra em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PRF
Veículo de carga incendiado na Via Dutra
Veículo de carga incendiado na Via Dutra

Um veículo de carga pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (9). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo pegou fogo na altura do km 135, na pista sentido São Paulo, e provocou a interdição das duas faixas da rodovia.

“Veículo de carga carregado com bobinas de aço incendiando. Bombeiros pelo local”, informou a PRF. Em razão do atendimento à ocorrência, o trânsito foi desviado para a pista marginal da Via Dutra. Por volta das 6h38, a faixa 1 foi liberada.

Segundo a PRF, por volta de 05h30, um caminhão Volvo/Fh 400 4X2T deslocava-se pela Via Dutra quando o condutor percebeu fumaça na roda dianteira e parou o veículo fora do acostamento, num recuo no km 134,4, na pista sul. Nesse momento, o fogo começou a  tomar conta do cavalo trator e iniciou o incêndio.

Equipe da PRF estava em ronda no mesmo sentido e chegou ao local minutos após o início do incêndio, sendo necessário o bloqueio total da rodovia para segurança dos usuários e romeiros que passavam pelo local.

A concessionária RioSP e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local. Os bombeiros conseguiram conter o fogo e apagar as chamas. O caminhão transportava bobinas de aço e permanece às margens da rodovia aguardando meios para retirada.

A rodovia ficou bloqueada por alguns minutos, segundo a PRF, que sinalizou o local e realizou o desvio do fluxo da rodovia para uma via local, enquanto o fogo era combatido. Houve congestionamento de aproximadamente 5 km devido ao horário de alto fluxo de veículos.

A rodovia foi totalmente liberada às 6h48, permanecendo a equipe no local até as 07h30, orientando o trânsito. Não houve vítimas no incidente.

