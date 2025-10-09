URGENTE: Veículo de carga pega fogo na Dutra em São José

Um veículo de carga pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (9). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo pegou fogo na altura do km 135, na pista sentido São Paulo, e provocou a interdição das duas faixas da rodovia.

“Veículo de carga carregado com bobinas de aço incendiando. Bombeiros pelo local”, informou a PRF. Em razão do atendimento à ocorrência, o trânsito foi desviado para a pista marginal da Via Dutra. Por volta das 6h38, a faixa 1 foi liberada.