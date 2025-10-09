São José inaugura pista de skate para iniciação ao esporte

O bairro Jardim Cerejeiras, em São José dos Campos, uma pista de skate. As obras de construção já foram iniciadas no poliesportivo do bairro, como parte do programa municipal de modernização dos espaços de lazer e previsão de entrega para maio de 2026.

O projeto contempla um espaço com diferentes níveis e 16 obstáculos para manobras. Entre os principais elementos previstos na pista estão: quarter pipe, rampas com inclinações variadas, plataformas, corrimãos e traves, hubba, caixotes e spine e uma escada com 8 degraus. Além disso, está prevista a instalação de um guarda-corpos em todo o entorno para garantir a segurança dos usuários.

