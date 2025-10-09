09 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Homem leva diversos tiros em tentativa de homicídio na região

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem de 40 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio em Guaratinguetá, no final da noite de quarta-feira (8).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para a rua Daniel Zangrandi, no bairro Colônia do Piagui, em decorrência de vítima por ferimento de arma de fogo.

Pelo local, os socorristas atenderam a um homem apresentando várias perfurações por arma de fogo.

A vítima foi estabilizada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu e removida à UPA de Guaratinguetá.

