Homem leva diversos tiros em tentativa de homicídio na região

Um homem de 40 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio em Guaratinguetá, no final da noite de quarta-feira (8).
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para a rua Daniel Zangrandi, no bairro Colônia do Piagui, em decorrência de vítima por ferimento de arma de fogo.
Pelo local, os socorristas atenderam a um homem apresentando várias perfurações por arma de fogo.
A vítima foi estabilizada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu e removida à UPA de Guaratinguetá.