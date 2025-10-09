09 de outubro de 2025
ROUBO

Homem com mandado de 20 anos é preso em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi preso em São José dos Campos durante abordagem de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A prisão aconteceu na manhã de quarta-feira (8), no bairro Vila Tesouro.

O suspeito foi abordado na Praça Assis Chateaubriand. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, durante a consulta dos dados, constatou-se mandado de prisão em aberto para cumprimento de 20 anos pelo crime de roubo (Art. 157).

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

