Homem procurado por homícidio é preso na região

Um homem foi preso por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no bairro Vila Pontilhão, em Cruzeiro, na quarta-feira (8).

Ele era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. Durante abordagem, constatou-se o mandado de prisão em aberto.