09 de outubro de 2025
FORAGIDO

Homem procurado por homícidio é preso na região

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Um homem foi preso por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no bairro Vila Pontilhão, em Cruzeiro, na quarta-feira (8).

Ele era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. Durante abordagem, constatou-se o mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

