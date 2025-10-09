09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO EM ABERTO

Procurado por violência doméstica é preso na Dutra em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
PRF faz ação de combate ao crime na BR-116
PRF faz ação de combate ao crime na BR-116

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem procurado pela Justiça por ter cometido violência doméstica contra uma mulher. A prisão aconteceu em São José dos Campos, na quarta-feira (8), durante ação de combate ao crime na rodovia Presidente Dutra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem aconteceu no km 136, sentido sul, onde durante consulta, constatou-se que o homem, que conduzia um Fiat/Fiorino branco, tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado de São Paulo, pelo crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica.

Ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil em São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários