Procurado por violência doméstica é preso na Dutra em São José

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem procurado pela Justiça por ter cometido violência doméstica contra uma mulher. A prisão aconteceu em São José dos Campos, na quarta-feira (8), durante ação de combate ao crime na rodovia Presidente Dutra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem aconteceu no km 136, sentido sul, onde durante consulta, constatou-se que o homem, que conduzia um Fiat/Fiorino branco, tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado de São Paulo, pelo crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica.