Qual a previsão do tempo para Campos nesta sexta (10)? Confira

A RMVale terá um dia marcado por chuva em quase todas as cidades nesta sexta-feira (11), segundo dados do Climatempo. O tempo instável deve permanecer durante o dia e à noite, com temperaturas amenas.

Em São José dos Campos, a mínima será de 15°C e a máxima de 23°C, com chuva persistente ao longo de todo o dia. A umidade relativa do ar chega a 94%.