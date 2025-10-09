Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (10)? Confira

A RMVale terá um dia marcado por chuva em quase todas as cidades nesta sexta-feira (11), segundo dados do Climatempo. O tempo instável deve permanecer durante o dia e à noite, com temperaturas amenas.
Em São José dos Campos, a mínima será de 15°C e a máxima de 23°C, com chuva persistente ao longo de todo o dia. A umidade relativa do ar chega a 94%.
Em Taubaté, a sexta-feira também será chuvosa, com mínima de 16°C e máxima de 25°C. A umidade do ar fica em 91%, reforçando a sensação de tempo úmido.
Já em Guaratinguetá, a chuva se mantém durante o dia, mas à noite há previsão de pancadas fortes e trovoadas. As temperaturas devem variar entre 16°C e 24°C, com umidade de 92%.
Em Caraguatatuba, a sexta será de céu encoberto, com chuva contínua e mínima de 17°C e máxima de 18°C. A umidade relativa do ar atinge 96%.
Por fim, em Campos do Jordão, o dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a partir do fim da manhã a chuva deve se intensificar, com fortes precipitações à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 13°C e 19°C, com umidade em 94%.