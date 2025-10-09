09 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Arremessou panela de pressão na enteada autista de 7 anos

Por Da Redação | Pouso Alegre
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um homem de 35 anos foi detido acusado de lesão corporal contra a própria enteada, de 7 anos. A criança foi atingida por uma panela durante uma crise de agressividade do suspeito.

O caso ocorreu no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, no último sábado (4), mas só foi divulgado nesta terça-feira (7) pela Polícia Militar. Segundo relatos, o homem, companheiro da mãe da criança, chegou à residência procurando outra mulher. Ao não encontrá-la, iniciou uma série de agressões, quebrando a geladeira e a porta da cozinha.

Durante o surto, ele arremessou uma panela de pressão contra a enteada, atingindo o antebraço direito da menina e causando hematoma. A criança possui diagnóstico de transtorno do espectro autista e TDAH.

O suspeito foi localizado próximo ao imóvel e, durante a condução à viatura, vizinhos tentaram agredi-lo, sendo necessária a intervenção policial com granadas e balas de borracha. Ele negou as agressões, mas foi preso em flagrante.

Tanto a vítima quanto o homem receberam atendimento médico na UPA Central antes de serem encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

