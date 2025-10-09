Arremessou panela de pressão na enteada autista de 7 anos

Um homem de 35 anos foi detido acusado de lesão corporal contra a própria enteada, de 7 anos. A criança foi atingida por uma panela durante uma crise de agressividade do suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, no último sábado (4), mas só foi divulgado nesta terça-feira (7) pela Polícia Militar. Segundo relatos, o homem, companheiro da mãe da criança, chegou à residência procurando outra mulher. Ao não encontrá-la, iniciou uma série de agressões, quebrando a geladeira e a porta da cozinha.