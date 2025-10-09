Advogada de 38 anos é atacada por 3 vizinhas após briga por lixo

Uma advogada de 38 anos foi agredida por três vizinhas após uma briga motivada por sacos de lixo deixados na calçada para a coleta. A confusão terminou em espancamento e mobilizou a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Chácaras Santo Antônio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (7). Segundo a PM, a discussão começou quando uma das moradoras jogou os sacos de volta para a entrada da casa de Laisa Safira Acácia Aurélio Souza.