09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JUSTIÇA

Pegou 16 anos de prisão após esfaquear a ex

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pegou 16 anos de prisão após esfaquear a ex
Pegou 16 anos de prisão após esfaquear a ex

Um homem foi sentenciado a 16 anos e seis meses de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio, após atacar a ex-companheira com facadas em via pública. O crime aconteceu na frente do local onde a vítima trabalhava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no bairro Barroca, na região Oeste de Belo Horizonte, em julho do ano passado. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o agressor golpeia a mulher, que é socorrida logo em seguida por pessoas que passavam pelo local.

A vítima sobreviveu após receber atendimento médico. A condenação foi determinada pela Justiça de Minas Gerais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários