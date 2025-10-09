Pegou 16 anos de prisão após esfaquear a ex

Um homem foi sentenciado a 16 anos e seis meses de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio, após atacar a ex-companheira com facadas em via pública. O crime aconteceu na frente do local onde a vítima trabalhava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no bairro Barroca, na região Oeste de Belo Horizonte, em julho do ano passado. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o agressor golpeia a mulher, que é socorrida logo em seguida por pessoas que passavam pelo local.