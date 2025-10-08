No meio do excesso de informação, só as boas histórias sobrevivem

Comecei a trabalhar com comunicação em 2001, em uma época em que o digital ainda engatinhava e as redes sociais não passavam de uma promessa distante. Mesmo naquele cenário, eu já acreditava em algo que sigo defendendo até hoje: o poder das histórias.

Naquela época, contar histórias era um exercício quase artesanal. As marcas buscavam espaço em jornais, rádios e revistas, e a disputa pela atenção do público seguia um ritmo menos frenético. Quando precisávamos apurar informações, as opções eram simples: ligar para a fonte ou ir até ela. Bom jornalismo, naquele tempo, era sinônimo de “gastar sola de sapato”.