08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE

Mulher foi arremessada de carro em colisão em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Um dos carros ficou destruído
Duas mulheres ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na manhã desta quarta-feira (8), em São José dos Campos. O acidente ocorreu por volta das 7h20, na estrada Juca de Carvalho, no bairro Alto dos Ypês.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, de aproximadamente 35 anos, foi arremessada para fora do veículo com o impacto da batida. Ela apresentava ferimentos na cabeça e em uma das pernas, mas estava consciente e orientada no momento do resgate. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local e realizaram o transporte da vítima ao hospital.

A segunda mulher envolvida no acidente sofreu luxação e escoriações e foi encaminhada para a Unimed, na região central da cidade.

As equipes de resgate deixaram o local em segurança sob responsabilidade da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

