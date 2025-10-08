Mulher foi arremessada de carro em colisão em SJC

Duas mulheres ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na manhã desta quarta-feira (8), em São José dos Campos. O acidente ocorreu por volta das 7h20, na estrada Juca de Carvalho, no bairro Alto dos Ypês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, de aproximadamente 35 anos, foi arremessada para fora do veículo com o impacto da batida. Ela apresentava ferimentos na cabeça e em uma das pernas, mas estava consciente e orientada no momento do resgate. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local e realizaram o transporte da vítima ao hospital.