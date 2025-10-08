'Perdemos nosso bebê', diz mãe após a morte do filho Davi, em SJC

“Gostaria de agradecer a todos que mandaram mensagem de conforto a mim e à minha família, agradeço também a todos que estiveram conosco no velório. Cada mensagem, cada abraço, até cada silêncio”, desabafou Diane Soares, mãe do adolescente Davi Soares de Oliveira, de 16 anos, morador de São José dos Campos, que perdeu a vida durante um acampamento religioso em Paraibuna, no último domingo (5).
Com fé e emoção, Diane fez uma postagem nas redes sociais sobre a dor da perda do filho, carinhosamente chamado de Vivi.
“O tempo que vivemos com o Vivi nos ensinou que devemos amar intensamente a todas as pessoas. Estamos vivendo uma tristeza profunda por perder nosso bebê, porém temos esperança de o vermos novamente”, declarou.
O jovem participava do grupo Desbravadores, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e era descrito por familiares e amigos como um menino generoso, alegre e cheio de fé. “Para quem não conhecia, o Davi amava cuidar das crianças”, contou a mãe nas redes sociais.
Ela compartilhou o versículo 11:25 do Evangelho de João: "Disse-lhe Jesus: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá'".
Davi vivia com os pais e a irmã mais nova e frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Parque dos Ipês. O corpo do jovem foi sepultado na segunda-feira (6), em São José, em meio a forte comoção.
O caso.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu em um lago na estrada do Escanoa, no bairro Canoas. O grupo fazia uma travessia — parte em um barco e parte a nado — quando Davi entrou na água sem colete salva-vidas. Ele teria entrado em pânico, tentou se segurar em um colega, mas acabou se afogando.
Uma participante ainda pulou no lago para tentar resgatá-lo, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas o adolescente foi retirado da água já sem vida.
O caso foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil aguarda laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da tragédia.
Nas redes sociais, amigos e membros da comunidade prestaram homenagens e compartilharam mensagens de fé. “Nos fortalecemos na promessa de Cristo: ‘Virei outra vez’. Como esperança, lembramos das palavras de Apocalipse 21:4: ‘E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, luto, pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram’”, publicou o Esquadrão Real, grupo do qual Davi fazia parte.