'Perdemos nosso bebê', diz mãe após a morte do filho Davi, em SJC

“Gostaria de agradecer a todos que mandaram mensagem de conforto a mim e à minha família, agradeço também a todos que estiveram conosco no velório. Cada mensagem, cada abraço, até cada silêncio”, desabafou Diane Soares, mãe do adolescente Davi Soares de Oliveira, de 16 anos, morador de São José dos Campos, que perdeu a vida durante um acampamento religioso em Paraibuna, no último domingo (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com fé e emoção, Diane fez uma postagem nas redes sociais sobre a dor da perda do filho, carinhosamente chamado de Vivi.