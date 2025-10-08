Matheus morreu em SJC na volta de festa; família cobra justiça

A família do jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, cobra justiça após o acidente que tirou a vida do rapaz em um trecho da Via Dutra, em São José dos Campos. A batida, 10 dias atrás, foi tão forte que o veículo saiu da pista, atravessou uma área de mato e só parou ao atingir um barranco.

Segundo a mãe, Matheus era um jovem responsável, tranquilo e prudente no trânsito. Na noite do acidente, ele voltava de uma confraternização com amigos e teria optado por voltar de carro por aplicativo, como fazia com frequência. “Ele nunca me deu trabalho, era super responsável. Estava na casa de um amigo, de família. Sempre preferia vir pra casa de Uber”, contou emocionada, Isabela Helfstein