Matheus morreu em SJC na volta de festa; família cobra justiça

A família do jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, cobra justiça após o acidente que tirou a vida do rapaz em um trecho da Via Dutra, em São José dos Campos. A batida, 10 dias atrás, foi tão forte que o veículo saiu da pista, atravessou uma área de mato e só parou ao atingir um barranco.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a mãe, Matheus era um jovem responsável, tranquilo e prudente no trânsito. Na noite do acidente, ele voltava de uma confraternização com amigos e teria optado por voltar de carro por aplicativo, como fazia com frequência. “Ele nunca me deu trabalho, era super responsável. Estava na casa de um amigo, de família. Sempre preferia vir pra casa de Uber”, contou emocionada, Isabela Helfstein
O advogado da família afirmou que há indícios de que o motorista envolvido dirigia em alta velocidade, o que pode levar a uma reclassificação do caso, de homicídio culposo (sem intenção de matar) para homicídio doloso, quando o condutor assume o risco de provocar a morte.
“Se ele estava embriagado ou em altíssima velocidade, assume o risco do resultado. Isso muda completamente a qualificação do crime”, explicou o advogado.
Acidente.
A mãe de Matheus também relatou que recebeu mensagens de pessoas que teriam visto o carro envolvido, uma BMW, trafegando em alta velocidade momentos antes do acidente. “Muitas pessoas me procuram dizendo que viram a BMW em alta velocidade. Quero entender por que não foi feito o teste do bafômetro e se ele estava consciente dirigindo. Quem viu pode prestar depoimento protegido”, afirmou.
Entre lembranças e saudade, a família mantém viva a memória de Matheus e faz um apelo. “Dirigir com cuidado salva vidas e pode impedir que outras famílias passem pelo mesmo sofrimento.”
O motorista do BMW que colidiu com o carro de aplicativo foi conduzido à delegacia e realizou exame de embriaguez, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele é investigado pela Polícia Civil.