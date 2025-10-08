VÍDEO: Jovens morrem baleados no bar

Dois jovens foram mortos a tiros dentro de um bar na noite desta terça-feira (7). As vítimas foram rendidas por criminosos encapuzados que chegaram ao local e dispararam várias vezes antes de fugir.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no Centro de Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso. As vítimas foram identificadas como Marlon Roberto de Souza Diniz, de 23 anos, e Marcos Gabriel da Silva, de 16.