09 de outubro de 2025
ASSASSINATO

VÍDEO: Jovens morrem baleados no bar

Por Da Redação | Peixoto de Azevedo (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
VÍDEO: JOVENS MORREM BALEADOS NO BAR
VÍDEO: JOVENS MORREM BALEADOS NO BAR

Dois jovens foram mortos a tiros dentro de um bar na noite desta terça-feira (7). As vítimas foram rendidas por criminosos encapuzados que chegaram ao local e dispararam várias vezes antes de fugir.

O crime aconteceu no Centro de Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso. As vítimas foram identificadas como Marlon Roberto de Souza Diniz, de 23 anos, e Marcos Gabriel da Silva, de 16.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois suspeitos entram no estabelecimento usando capacetes. Eles mandam as vítimas e uma mulher se deitarem no chão e, em seguida, atiram diversas vezes contra os rapazes. A mulher não ficou ferida.

A Polícia Civil investiga o caso para apurar a motivação do crime e identificar os autores da execução.