Menina de 11 anos morre queimada após garrafa de álcool explodir

Uma menina de 11 anos morreu após sofrer queimaduras graves provocadas pela explosão de uma garrafa de álcool na cozinha de sua casa. O acidente ocorreu enquanto a mãe preparava o café da manhã da família.
O caso foi registrado em Jaboticabal, no interior de São Paulo, no dia 1º de outubro. Segundo informações, o recipiente explodiu nas mãos da mulher, atingindo ela e as duas filhas — Maria Eduarda Gaspardo Manoel, de 11 anos, e a irmã mais nova, de 4.
Maria Eduarda teve 26% do corpo queimado, foi colocada em coma induzido e precisou de respiradores mecânicos. Após dois dias internada, não resistiu aos ferimentos.
A mãe, de 42 anos, permanece hospitalizada em estado grave. Já a filha caçula está internada, mas seu quadro é considerado estável.