Menina de 11 anos morre queimada após garrafa de álcool explodir

Uma menina de 11 anos morreu após sofrer queimaduras graves provocadas pela explosão de uma garrafa de álcool na cozinha de sua casa. O acidente ocorreu enquanto a mãe preparava o café da manhã da família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Jaboticabal, no interior de São Paulo, no dia 1º de outubro. Segundo informações, o recipiente explodiu nas mãos da mulher, atingindo ela e as duas filhas — Maria Eduarda Gaspardo Manoel, de 11 anos, e a irmã mais nova, de 4.