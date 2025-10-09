'Queremos justiça', diz irmã de Jeniffer, jovem morta em SJC

“O minha irmã, a gente vai conseguir justiça. Nada vai te trazer de volta, mas eu não sossego enquanto a justiça não acontecer”, desabafou Janaína Keiser, de 28 anos, irmã de Jeniffer Keiser dos Santos, 21 anos, morta em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos. O caso, ocorrido na noite de domingo (5), é investigado como homicídio culposo e fuga do local do acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moradora da zona norte de São José dos Campos, Jeniffer estava na garupa da moto do namorado quando o veículo foi atingido por um carro em alta velocidade.