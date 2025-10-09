'Queremos justiça', diz irmã de Jeniffer, jovem morta em SJC

“O minha irmã, a gente vai conseguir justiça. Nada vai te trazer de volta, mas eu não sossego enquanto a justiça não acontecer”, desabafou Janaína Keiser, de 28 anos, irmã de Jeniffer Keiser dos Santos, 21 anos, morta em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos. O caso, ocorrido na noite de domingo (5), é investigado como homicídio culposo e fuga do local do acidente.
Moradora da zona norte de São José dos Campos, Jeniffer estava na garupa da moto do namorado quando o veículo foi atingido por um carro em alta velocidade.
Segundo a Polícia Civil, o motorista suspeito fugiu a pé após o impacto, abandonando o automóvel. Há suspeita de que ele participava de um racha no momento da colisão.
Jeniffer morreu no local. O namorado ficou ferido e foi socorrido. O caso gerou grande comoção nas redes sociais e entre familiares, que cobram respostas das autoridades.
Jovem.
A irmã da vítima contou que Jeniffer havia saído de casa pela segunda vez desde 2020, quando perdeu a mãe em um crime brutal. “Ela saiu de casa depois de quase cinco anos. Saiu para morrer. Foi oficializar o namoro e, na volta, aconteceu essa tragédia”, relatou Janaína.
Jeniffer era a sétima entre nove irmãos e tinha um filho de 3 anos. Segundo a família, ela sonhava cursar faculdade na área de necropsia. “Ela era muito inteligente, estudiosa e alegre. Sonhava ter uma carreira incrível. Tinha acabado de passar em uma entrevista de emprego e ia começar a trabalhar na segunda-feira”, disse a irmã.
O enterro de Jeniffer, realizado na segunda-feira (6), foi marcado por forte comoção. “Ela era muito querida, amada demais. Isso nos ajudou a cuidar dela e superar um pouco tanta dor”, afirmou Janaína.
Agora, a família busca justiça. “Não é justo. Ela passou por tanta coisa e, quando conseguiu voltar a viver, fazem isso com ela. Não é justo”, lamentou.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Quem tiver informações que ajudem a localizar o motorista pode entrar em contato com os canais 190 e 181, de forma anônima.