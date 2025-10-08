Crocodilo carrega corpo de mulher na boca enquanto nada

Uma mulher foi atacada e morta por um crocodilo enquanto lavava roupas em um rio. Testemunhas relataram que o animal arrastou a vítima para o meio da água e realizou o chamado “giro da morte”, típico desse tipo de predador.
O caso aconteceu no rio Kharastrota, nas proximidades do vilarejo de Kantia, no distrito de Jajpur, em Odisha, na Índia. A vítima foi identificada como Soudamini Mahala, de 57 anos, moradora da região.
De acordo com moradores, o ataque ocorreu na tarde da última segunda-feira (6). Eles ainda tentaram perseguir o réptil na tentativa de salvar a mulher, mas não conseguiram.
Equipes de emergência foram acionadas e iniciaram buscas logo após o incidente. Horas depois, o corpo de Soudamini foi localizado no rio.
As autoridades locais alertaram que os rios da região, que abrigam cerca de 2 mil crocodilos-de-água-salgada, não são seguros para atividades como banho, pesca ou lavagem de roupas.