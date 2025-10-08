Polícia caça matador que executou vendedor em obra de Taubaté

A Polícia Civil está em busca do criminoso que executou um vendedor de carros com um tiro nas costas na manhã desta quarta-feira (8), no bairro Água Quente, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 11h10, enquanto a vítima, de 43 anos, acompanhava uma obra em um terreno da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava nos fundos do imóvel, conferindo material com um pedreiro, quando o atirador entrou pelo portão principal, caminhou até os fundos e disparou uma única vez, fugindo em seguida a pé.