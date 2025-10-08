Polícia caça matador que executou vendedor em obra de Taubaté

A Polícia Civil está em busca do criminoso que executou um vendedor de carros com um tiro nas costas na manhã desta quarta-feira (8), no bairro Água Quente, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 11h10, enquanto a vítima, de 43 anos, acompanhava uma obra em um terreno da região.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava nos fundos do imóvel, conferindo material com um pedreiro, quando o atirador entrou pelo portão principal, caminhou até os fundos e disparou uma única vez, fugindo em seguida a pé.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Regional de Taubaté, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Crime premeditado
Testemunhas afirmaram que o criminoso não anunciou assalto nem fez ameaças. Segundo os relatos, ele se aproximou silenciosamente e atirou, deixando o local logo após o disparo.
O suspeito é descrito como magro, com cerca de 1,70 metro de altura, vestindo blusa de frio cinza com capuz, calça jeans, luvas pretas e balaclava (“toca ninja”) cobrindo o rosto.
O imóvel não possuía câmeras de segurança, mas a polícia busca imagens de prédios e comércios próximos para tentar identificar o autor e sua rota de fuga.
Investigações
A perícia do IC (Instituto de Criminalística) foi acionada e realizou a coleta de vestígios no local. O caso foi registrado como homicídio consumado.
O filho da vítima contou à polícia que o pai trabalhava como vendedor de carros e não tinha inimigos conhecidos. A investigação trabalha, de forma preliminar, com a hipótese de execução dirigida, já que nada foi roubado e o criminoso agiu com precisão e fugiu rapidamente.
A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté assumiu o caso. Os investigadores vão ouvir parentes, amigos e colegas de trabalho para identificar possíveis ameaças, disputas comerciais ou conflitos pessoais que possam ter motivado o crime.
Ajuda da população
A polícia pede que moradores e comerciantes da região que tenham câmeras de segurança entre 10h30 e 11h30 forneçam imagens que possam ajudar a traçar o percurso do criminoso.
Denúncias e informações podem ser feitas de forma anônima, pelos números: 190 (PM) e 181 (Disque Denúncia). Qualquer detalhe sobre movimentação suspeita, roupas ou direção de fuga pode ser decisivo para localizar o autor.