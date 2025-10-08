09 de outubro de 2025
GOLPE

Fingiu ter câncer terminal para ganhar silicone do namorado

Por Da Redação | Reino Unido
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 35 anos foi condenada após enganar o namorado durante mais de uma década, fingindo ter vários tipos de câncer terminal para obter dinheiro e presentes de alto valor.

O caso aconteceu no Reino Unido. Laura McPherson afirmava sofrer de câncer cervical, de ovário, de cólon e de mama. De acordo com o jornal Daily Mail, ela recebeu cerca de 25 mil libras — o equivalente a R$ 179 mil — além de um relógio Rolex avaliado em aproximadamente R$ 215 mil e uma viagem para um resort na Áustria, todos oferecidos pelo então companheiro, Jon Leonard.

A fraude veio à tona depois que ex-colegas de Laura contaram ao empresário que ela já inventava histórias sobre doenças graves desde a época da escola. O dinheiro recebido foi usado para cirurgias estéticas, incluindo implantes de silicone.

Laura foi condenada a devolver os valores, vender o relógio e cumprir pena de prestação de serviços comunitários, mas continua em liberdade.

