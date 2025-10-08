Invadiu o túmulo do pai para recuperar R$ 50

Um homem foi detido após ser acusado de violar o túmulo do próprio pai para retirar R$ 50 que haviam sido colocados dentro do caixão durante o velório. O caso chamou atenção pela inusitada motivação do crime.
A ocorrência foi registrada em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria voltado ao cemitério durante a madrugada, após presenciar o momento em que o dinheiro foi deixado junto ao corpo no sepultamento, ocorrido no sábado (4).
Um sargento da PM foi acionado por um familiar, que denunciou a violação e apontou o irmão como o autor do ato. O homem, conhecido por ser usuário de drogas, foi encontrado em casa. Inicialmente negou o crime, mas acabou confessando ao ser informado de que poderia responder criminalmente.
Segundo o boletim de ocorrência, ele afirmou ter retirado o dinheiro para comprar entorpecentes. A Polícia Civil investiga o caso e estuda indiciá-lo por vilipêndio a cadáver e violação de sepultura.