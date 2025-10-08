Invadiu o túmulo do pai para recuperar R$ 50

Um homem foi detido após ser acusado de violar o túmulo do próprio pai para retirar R$ 50 que haviam sido colocados dentro do caixão durante o velório. O caso chamou atenção pela inusitada motivação do crime.

A ocorrência foi registrada em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria voltado ao cemitério durante a madrugada, após presenciar o momento em que o dinheiro foi deixado junto ao corpo no sepultamento, ocorrido no sábado (4).