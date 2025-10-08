Onde está Wesley? Saiu para trabalhar e desapareceu em São José

Onde está Wesley?

O empresário Wesley Baumgratz Rodrigues saiu para trabalhar e desapareceu em São José dos Campos, na última segunda-feira (6).

Ele, que é responsável pela WB Refrigeração, saiu ao lado de um funcionário, por volta do meio-dia, e sumiu.