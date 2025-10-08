Onde está Wesley? Saiu para trabalhar e desapareceu em São José

Onde está Wesley?
O empresário Wesley Baumgratz Rodrigues saiu para trabalhar e desapareceu em São José dos Campos, na última segunda-feira (6).
Ele, que é responsável pela WB Refrigeração, saiu ao lado de um funcionário, por volta do meio-dia, e sumiu.
"Saiu na segunda-feira, por volta do meio-dia, de Santana, na zona norte, para trabalhar e não voltou mais", compartilhou a família. "Ele estava em um carro Spacefox prata placa DVL-2466. Qualquer informação: (12) 99109-3307", diz postagem da família.