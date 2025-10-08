Fã vip mata Influencer do TikTok e coloca corpo na mala

A influenciadora sul-coreana Yoon Ji-ah, conhecida nas redes sociais por seus vídeos no TikTok, foi assassinada pouco depois de finalizar uma live na plataforma. Ela tinha mais de 300 mil seguidores.
O corpo da jovem foi localizado no dia 11 de setembro, dentro de uma mala abandonada em uma área montanhosa na província de North Jeolla, na Coreia do Sul.
As autoridades sul-coreanas investigam as circunstâncias do crime e buscam identificar os responsáveis pela morte da influenciadora, que era conhecida por compartilhar conteúdos de estilo de vida e moda.