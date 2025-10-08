08 de outubro de 2025
ATROCIDADE

Manteve enteada em cárcere privado por 22 anos; ela teve 3 filhos

Por Da Redação | Araucária (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
A polícia prendeu um homem acusado de manter uma mulher em cárcere privado por 22 anos, abusá-la e ter três filhos com ela. A vítima conseguiu escapar e denunciar o crime recentemente.

O caso ocorreu em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A mulher fugiu na terça-feira (16) ao convencer o agressor de que precisava levar os filhos a um posto de saúde, mas, em vez disso, procurou a delegacia da Polícia Civil para registrar a denúncia.

De acordo com o delegado Eduardo Kruger, os abusos começaram quando a vítima tinha apenas sete anos, período em que a mãe dela ainda era casada com o homem, atualmente com 51 anos. O acusado também forçava a mulher a manter relações com outros homens e gravava os abusos em vídeo.

