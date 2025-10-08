Encheu a cara, bateu caminhão no poste, tentou fugir e se deu mal

Um motorista foi detido após causar um acidente com um caminhão na noite desta terça-feira (7). Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o homem apresentava sinais de embriaguez e tentou fugir do local antes de ser abordado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na MT-449, nas proximidades de um posto de combustível, sentido Tapurah, em Lucas do Rio Verde. O caminhão Scania T113 320 ficou sobre o canteiro central, bloqueando parcialmente os dois sentidos da via. O impacto da batida derrubou um poste de iluminação pública.