Encheu a cara, bateu caminhão no poste, tentou fugir e se deu mal

Um motorista foi detido após causar um acidente com um caminhão na noite desta terça-feira (7). Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o homem apresentava sinais de embriaguez e tentou fugir do local antes de ser abordado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na MT-449, nas proximidades de um posto de combustível, sentido Tapurah, em Lucas do Rio Verde. O caminhão Scania T113 320 ficou sobre o canteiro central, bloqueando parcialmente os dois sentidos da via. O impacto da batida derrubou um poste de iluminação pública.
De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes Freitas, Nunes e Miranda foram acionados pelo 153 e, ao chegarem ao local, confirmaram a situação. O motorista tentou dar partida no veículo para escapar, mas foi impedido pela equipe.
Durante a abordagem, os guardas notaram que o homem apresentava fala arrastada, roupas desalinhadas, sonolência e forte odor de álcool. Ele confessou ter consumido bebida alcoólica por volta das 17h, em Sorriso.
Convidado a realizar o teste do bafômetro, o condutor se recusou. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, sem o uso de algemas e sem apresentar ferimentos. O caminhão foi entregue ao responsável pelo veículo após o atendimento da ocorrência.
Com informações do CenárioMT