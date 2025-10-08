08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Após incendiar carro, homem é detido e depois liberado em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi preso e liberado
Homem foi preso e liberado

Após atear fogo a um carro e apedrejar uma academia, um homem em situação de rua foi detido pela Polícia Militar em Taubaté, mas acabou sendo liberado e vai responder em liberdade pelo crime de dano ao patrimônio público. Ele foi detido e liberado na manhã desta quarta-feira (8). Os atos de vandalismo foram flagrados por câmeras de segurança, que ajudaram a identificar o autor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moradores e comerciantes da região relataram preocupação com a segurança, destacando que a presença crescente de usuários de drogas tem deixado o bairro mais vulnerável.

O caso.

As imagens de segurança mostram o momento em que o homem ateia fogo em um carro estacionado na Rua Madre Eulália Perrotim, no bairro Parque Residencial Bom Conselho, na tarde da última segunda-feira (6). O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários