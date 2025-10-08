Após incendiar carro, homem é detido e depois liberado em Taubaté

Após atear fogo a um carro e apedrejar uma academia, um homem em situação de rua foi detido pela Polícia Militar em Taubaté, mas acabou sendo liberado e vai responder em liberdade pelo crime de dano ao patrimônio público. Ele foi detido e liberado na manhã desta quarta-feira (8). Os atos de vandalismo foram flagrados por câmeras de segurança, que ajudaram a identificar o autor.

Moradores e comerciantes da região relataram preocupação com a segurança, destacando que a presença crescente de usuários de drogas tem deixado o bairro mais vulnerável.