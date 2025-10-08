Campos do Jordão sanciona lei que cria a taxa para turistas

O prefeito de Campos do Jordão, Caê Oliveira (Republicanos), sancionou a lei que institui a Taxa de Preservação Ambiental no município. O projeto foi aprovado na íntegra pela Câmara Municipal e segue agora para regulamentação e implantação do sistema de cobrança.

Com a nova legislação, será criada uma Comissão Permanente de Deliberação, responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos arrecadados. A prefeitura também abrirá uma licitação para contratar a empresa que fará a gestão do sistema de cobrança.