08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TPA

Campos do Jordão sanciona lei que cria a taxa para turistas

Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Campos do Jordão terá taxa para turistas
Campos do Jordão terá taxa para turistas

O prefeito de Campos do Jordão, Caê Oliveira (Republicanos), sancionou a lei que institui a Taxa de Preservação Ambiental no município. O projeto foi aprovado na íntegra pela Câmara Municipal e segue agora para regulamentação e implantação do sistema de cobrança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com a nova legislação, será criada uma Comissão Permanente de Deliberação, responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos arrecadados. A prefeitura também abrirá uma licitação para contratar a empresa que fará a gestão do sistema de cobrança.

De acordo com o texto da lei, o valor arrecadado será destinado a custear despesas administrativas, manter e preservar os pontos turísticos e melhorar a infraestrutura ambiental da cidade.

A expectativa é que a cobrança entre em vigor até a temporada de inverno de 2026, período de maior fluxo turístico na estância. A prefeitura estima arrecadação anual de aproximadamente R$ 30 milhões.

Isenções

Estarão isentos da taxa os veículos registrados nos municípios de Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Fora da região, também não pagarão a TPA veículos de Itajubá e Wenceslau Braz, em Minas Gerais.

Valores da TPA por categoria de veículo:

Motocicletas, motonetas, triciclos e quadriciclos: R$ 6,67

Automóveis: R$ 13,34

Caminhonetes: R$ 20,01

Vans: R$ 50,02

Micro-ônibus: R$ 100,05

Ônibus: R$ 166,75

Caminhões: R$ 40,02 com acréscimo de R$ 13,34 por eixo adicional acima de quatro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários