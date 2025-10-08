Casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 7 em SJC

O caso de Jacareí chegou a ser apontado como descartado pela prefeitura local, mas segue em investigação estadual. Em nota, a administração municipal afirmou acreditar que o sistema ainda não foi atualizado pelo governo do Estado.

“A Prefeitura de Jacareí recebeu o resultado negativo da análise do caso investigado no município por possível intoxicação por metanol às 10h14 desta quarta-feira (8), por meio do GVE SJC. Em seguida, a Vigilância de Jacareí atualizou o caso no sistema de notificações SINAN e CIEVS-SP. Porém, o sistema leva algum tempo para atualização das informações. O caso deve constar como ‘descartado’ nos próximos dias”, informou a nota.

Em todo o estado de São Paulo, há 201 notificações de intoxicação por metanol, 181 seguem em investigação e 20 foram confirmadas. Entre os casos confirmados, cinco resultaram em morte, sendo três homens (54, 46 e 45 anos), moradores da capital paulista, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, e um homem de 23 anos, de Osasco.