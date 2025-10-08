SJC: ao TJ, Prefeitura nega irregularidade em obra na Vila Unidos

Em manifestação encaminhada nessa quarta-feira (8) ao Tribunal de Justiça, a Prefeitura de São José dos Campos negou que tenha desrespeitado uma decisão judicial ao autorizar o início de uma obra no bairro Vila Unidos - a construção de unidades habitacionais no local, que será feita pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que é vinculada ao governo estadual, ganhou destaque no dia 22 de setembro, quando um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) usou spray de pimenta na direção de moradores que protestavam contra a retirada de um parquinho e uma academia ao ar livre no espaço.

A alegação de que a obra desrespeitou uma decisão judicial foi feita pelo partido Cidadania, que desde maio move uma ação contra a Emenda à Lei Orgânica de São José dos Campos que permitia que a Prefeitura alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais. Nesse processo, ainda em maio, o desembargador Matheus Fontes, relator do caso no Órgão Especial do TJ, concedeu uma liminar para suspender a eficácia da alteração feita na Lei Orgânica do Município.