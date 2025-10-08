08 de outubro de 2025
INCÊNDIO

Carro pega fogo e fica destruído em rodovia da região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Bombeiros apagam fogo em carro
Bombeiros apagam fogo em carro

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado, na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 17h, para conter um incêndio em um carro de passeio que trafegava pela Rodovia Rio-Santos, na altura do quilômetro 68+390, no bairro Praia Dura.

De acordo com a corporação, não houve vítimas. Um dos sentidos da via precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência, sendo liberado após a conclusão dos trabalhos de rescaldo e limpeza da pista.

Chovia no momento do incêndio, o que dificultou ainda mais o tráfego na região.

