Carro pega fogo e fica destruído em rodovia da região

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado, na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 17h, para conter um incêndio em um carro de passeio que trafegava pela Rodovia Rio-Santos, na altura do quilômetro 68+390, no bairro Praia Dura.

De acordo com a corporação, não houve vítimas. Um dos sentidos da via precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência, sendo liberado após a conclusão dos trabalhos de rescaldo e limpeza da pista.