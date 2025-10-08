'Menino de ouro', Davi deixou legado de fé; morreu em acampamento

"Menino de ouro", "líder" e exemplo de "cristão".
É assim que amigos definem o jovem Davi Soares de Oliveira, de 16 anos, de São José dos Campos, que perdeu a vida durante um acampamento religioso na zona rural de Paraibuna, no último domingo (5).
Davi deixa os pais e uma irmã mais nova. A lembrança que permanece é de um jovem cristão, carismático e generoso, cuja fé inspirava todos ao redor.
Morador do bairro Parque dos Ipês, Davi era conhecido pelo sorriso fácil, pela fé inabalável e pelo carinho com as crianças. Membro ativo do grupo Desbravadores, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele participava de atividades de liderança e ajudava colegas.
Nas redes sociais, a comunidade prestou homenagens ao adolescente. "Meu profundo e sincero pesar e desejo que Deus carregue em seus braços os pais, familiares, amigos e a toda nação de lenço por esta grandiosa perda! Só Jesus para dar forças neste momento difícil e doloroso!! Um abraço afetuoso a todos!!", postou uma pessoa da igreja.
"Tristeza sim! Desespero jamais, pois temos a maior e melhor promessa: o retorno de Cristo e a vida eterna. Davi agora descansa, e temos a certeza de seu retorno nesse grande dia, para quem fica, a saudade, uma dor que não tem como evitar, só o tempo traz um leve acalento. Como um dos dizeres de Desbravador: 'Desbravador não morre, acampa no cemitério'. Davi estará acampando junto com seu anjo da guarda até Jesus chamar", comentou uma fiel.
"Deixou um legado muito bonito! Um líder que ajudava outras crianças que tinham dificuldades acadêmicas! Deus conforte todos familiares e amigos!", comentou outro. "Menino de ouro, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer uma pessoa extraordinária e doce como esse garoto! Deus recolheu esse menino para que quando Cristo retornar a esse mundo, teremos a chance de viver com ele eternamente!", disse um quarto.
"Fica a lembrança de menino sem dúvidas mais que carismático, um menino cristão. descanse em Paz", comentou outro.
O caso.
Segundo o boletim de ocorrência, Davi se afogou durante uma travessia de lago na estrada do Escanoa, no bairro Canoas. O grupo, formado por jovens da igreja, dividiu-se entre barco e nado. O adolescente, que estava sem colete salva-vidas, entrou em pânico e tentou se apoiar em outro participante, mas acabou submergindo.
Uma integrante chegou a pular na água para tentar salvá-lo, sem sucesso. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e encontraram o jovem já sem vida.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, registrada como morte suspeita.
O corpo de Davi foi sepultado na segunda-feira (6) em São José, em meio a orações, lágrimas e homenagens emocionadas. A mãe do garoto, Diane Soares, relembrou o quanto o filho se dedicava a cuidar das crianças e servir à comunidade. “Para quem não conhecia, o Davi amava cuidar das crianças”, disse.
O grupo Esquadrão Real, do qual Davi fazia parte, publicou uma mensagem de fé e esperança:
“Nos fortalecemos na promessa de Cristo: ‘Virei outra vez’ (João 14:3). Como esperança, lembramos de Apocalipse 21:4: ‘E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.’”