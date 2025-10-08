'Menino de ouro', Davi deixou legado de fé; morreu em acampamento

Nas redes sociais, a comunidade prestou homenagens ao adolescente. "Meu profundo e sincero pesar e desejo que Deus carregue em seus braços os pais, familiares, amigos e a toda nação de lenço por esta grandiosa perda! Só Jesus para dar forças neste momento difícil e doloroso!! Um abraço afetuoso a todos!!", postou uma pessoa da igreja.

"Tristeza sim! Desespero jamais, pois temos a maior e melhor promessa: o retorno de Cristo e a vida eterna. Davi agora descansa, e temos a certeza de seu retorno nesse grande dia, para quem fica, a saudade, uma dor que não tem como evitar, só o tempo traz um leve acalento. Como um dos dizeres de Desbravador: 'Desbravador não morre, acampa no cemitério'. Davi estará acampando junto com seu anjo da guarda até Jesus chamar", comentou uma fiel.

"Deixou um legado muito bonito! Um líder que ajudava outras crianças que tinham dificuldades acadêmicas! Deus conforte todos familiares e amigos!", comentou outro. "Menino de ouro, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer uma pessoa extraordinária e doce como esse garoto! Deus recolheu esse menino para que quando Cristo retornar a esse mundo, teremos a chance de viver com ele eternamente!", disse um quarto.