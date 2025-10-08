Grafiteiro faz obra para a filha em SJC; prefeitura cobre pintura

Amor de pai e filha transformado em arte.

E, menos de 24 horas depois, sendo apagado com tinta vermelha.

O grafiteiro Ederson ESL, 41 anos, pintou o rosto da filha Lauane Vitória, de 13 anos, no muro de uma casa do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, no último domingo (5), em meio à criação de um mural coletivo ao lado de outros 40 artistas.

A ação contava com a permissão do proprietário do imóvel, mas o mural foi coberto pela prefeitura (leia aqui), com o uso de uma tinta vermelha.