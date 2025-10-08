URGENTE: Vendedor é executado com tiro nas costas em Taubaté

Um vendedor de carros foi morto com um tiro nas costas em obra em Taubaté, na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 11h10. O crime aconteceu no bairro Água Quente e a polícia procura o atirador. A vítima, que tinha 43 anos, estava acompanhando uma obra no momento em que foi executada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o vendedor estava nos fundos do terreno, conferindo material com o pedreiro, quando um homem entrou pelo portão principal, foi até os fundos e efetuou um disparo, fugindo a pé. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Regional de Taubaté e o caso foi registrado como homicídio consumado.
O atirador é magro, tem aproximadamente 1,70 m de altura e vestia blusa de frio cinza com capuz, além de calça jeans, balaclava (“toca ninja”) preta e luvas pretas.
De acordo com as testemunhas, o atirador não anunciou assalto nem fez qualquer exigência. Ele alcançou a vítima por trás e atirou, deixando o local imediatamente. A casa não possui câmeras. A polícia avalia a possibilidade de imagens de prédios vizinhos auxiliarem na identificação da rota de fuga.
A perícia do IC (Instituto de Criminalística) foi acionada e equipes operacionais compareceram para coleta de vestígios. O filho da vítima, relatou que o pai trabalhava como vendedor de carros e disse desconhecer conflitos que pudessem motivar o crime.
Linha de apuração
A investigação trabalha, em caráter preliminar, com a hipótese de execução dirigida (ataque direto a um alvo específico), dada a ausência de subtração de bens, o modo de agir (encapuzado, luvas, aproximação por fundos) e a fuga imediata.
A perícia balística e a busca por câmeras poderão indicar trajeto e se houve apoio externo. A oitiva estendida de parentes, amigos e colegas de trabalho deve rastrear ameaças recentes, negócios em disputa e litígios que possam ter relação com o crime.
O caso é tratado como homicídio. Quem tiver informações, imagens de câmeras residenciais/comerciais ou relatos que ajudem a identificar o autor pode procurar, de forma anônima, os canais: 190 (emergência), 181 (Disque Denúncia) ou a delegacia da área do fato. Qualquer detalhe sobre horários, movimentação estranha e trajeto do suspeito pode ser decisivo.
O caso como é de autoria desconhecida será investigado pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).