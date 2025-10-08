URGENTE: Vendedor é executado com tiro nas costas em Taubaté

Um vendedor de carros foi morto com um tiro nas costas em obra em Taubaté, na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 11h10. O crime aconteceu no bairro Água Quente e a polícia procura o atirador. A vítima, que tinha 43 anos, estava acompanhando uma obra no momento em que foi executada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o vendedor estava nos fundos do terreno, conferindo material com o pedreiro, quando um homem entrou pelo portão principal, foi até os fundos e efetuou um disparo, fugindo a pé. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Regional de Taubaté e o caso foi registrado como homicídio consumado.